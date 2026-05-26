RCB vs GT: धर्मशाला में होगी छक्के-चौकों की बारिश या कहर बरपाएंगे गेंदबाज? जानें पिच का कैसा रहेगा मिजाज

आईपीएल 2025 से पहले धर्मशाला की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती थी। छोटी बाउंड्री होने के बावजूद बड़े स्कोर मुश्किल से बनते थे लेकिन इस सीजन खेले गए 3 मैचों की 6 में से 5 पारियों में 200 रन का आंकड़ा पार हुआ है। पहले दोनों मैचों में तो 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य को चेज भी कर लिया गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो गई है।