26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB vs GT: धर्मशाला में होगी छक्के-चौकों की बारिश या कहर बरपाएंगे गेंदबाज? जानें पिच का कैसा रहेगा मिजाज

Dharamsala Pitch Report: आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर धर्मशाला में खेला जाएगा, जहां अब तक इस सीजन 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों मैच में एक जैसी पिच देखने को मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 26, 2026

ipl 2026 rcb vs gt pitch report

धर्मशाला पिच रिपोर्ट (फोटो- HPCA, Dharamsala)

RCB vs GT Dharamsala Pitch Report: आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने लीग स्टेज में 9-9 मैच जीते थे और अंक तालिका में टॉप में रहते हुए अगले दौर में जगह बनाई थी। अब क्वालीफायर में ये दोनों टीमें आमने सामने होने के लिए तैयार हैं, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 खेलेगी।

6 में से 5 पारियों में बने 200 रन

इस मैच में पिच और टॉस सबसे अहम होने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि धर्मशाला की पिच कैसी होगी। इस सीजन अब तक यहां 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था। पहले दो मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को हार झेलनी पड़ी थी, तो तीसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 223 रन के लक्ष्य को डिफेंड कर लिया था।

हाई स्कोरिंग हो सकता है मैच

आईपीएल 2025 से पहले धर्मशाला की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती थी। छोटी बाउंड्री होने के बावजूद बड़े स्कोर मुश्किल से बनते थे लेकिन इस सीजन खेले गए 3 मैचों की 6 में से 5 पारियों में 200 रन का आंकड़ा पार हुआ है। पहले दोनों मैचों में तो 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य को चेज भी कर लिया गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो गई है।

हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल सकती है और अगर विकेट गिर जाते हैं तो बड़े स्कोर तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। टॉस जीतकर टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला क सकती है। क्योंकि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए 8 मुकाबलों में हर बार वो टीम जीती है, जिसने पहले गेंदबाजी की है। साथ में धर्मशाला में रन चेज करना भी आसान माना जा रहा है।

जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट

इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालीफायर 2 खेलना होगा। इस मैच में जो टीम हारेगी वह एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ेगी। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

ये भी पढ़ें

RCB vs GT Head to Head: क्वालीफायर 1 में कैसा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड, जानें किसका पलड़ा भारी
क्रिकेट
Virat Kohli and Mohammad Siraj

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

26 May 2026 01:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB vs GT: धर्मशाला में होगी छक्के-चौकों की बारिश या कहर बरपाएंगे गेंदबाज? जानें पिच का कैसा रहेगा मिजाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL Eliminator: सनराइजर्स हैदराबाद पर भारी पड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी? ऐसे पासा पलट सकती है राजस्थान रॉयल्स

IPL 2026 Eliminator, SRH vs RR Match Preview, Vaibhav Sooryavanshi batting, Jofra Archer bowling, Riyan Parag RR captain,
क्रिकेट

हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड! GT vs RCB के बीच खेले गए हैं 8 मैच, हर बार दोहराई गई एक ही कहानी

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans
क्रिकेट

‘विराट बाप है तेरा…’ कोहली-ट्रेविस हेड विवाद में फंसा अमेरिकी रैपर, RCB फैंस ने फिर की शर्मनाक हरकत

Virat Kohli Travis Head controversy, Travis Scott trolled by Kohli fans, Travis Head wife Jessica Instagram trolling
क्रिकेट

प्लेऑफ्स से बाहर होते ही अर्शदीप सिंह ने उठाया बड़ा कदम, विराट के साथ का वीडियो किया डिलीट, जानें पूरा मामला

Arshdeep Singh Instagram posts deleted, Arshdeep Singh Tilak Varma controversy, Arshdeep Singh news, Virat Kohli Arshdeep Singh reel,
क्रिकेट

IPL 2026 क्वालीफायर 1 में कैसा रहा है GT और RCB का रिकॉर्ड, जानें किसका पलड़ा भारी

Virat Kohli and Mohammad Siraj
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.