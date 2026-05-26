IPL Eliminator: सनराइजर्स हैदराबाद पर भारी पड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी? ऐसे पासा पलट सकती है राजस्थान रॉयल्स

इस मैच का सबसे रोमांचक मुकाबला 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के बीच होगा। वैभव इस सीजन में 583 रन बनाकर प्रचंड फॉर्म में हैं। अगर पावरप्ले में वैभव का बल्ला चल गया, तो वह अकेले अपने दम पर कमिंस और मलिंगा जैसे गेंदबाजों को रिमांड पर लेकर मैच का रुख बदल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल (397 रन) और ध्रुव जुरेल (458 रन) के साथ मिलकर वैभव राजस्थान को वो विस्फोटक शुरुआत दे सकते हैं, जिसकी टीम को सख्त जरूरत है।