प्लेऑफ्स से बाहर होते ही अर्शदीप सिंह ने उठाया बड़ा कदम, विराट के साथ का वीडियो किया डिलीट, जानें पूरा मामला

Arshdeep Singh Instagram posts deleted: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों न सिर्फ अपनी गेंदबाजी, बल्कि सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दौरान मैदान पर उनके प्रदर्शन से लेकर मैदान के बाहर फैंस से बहस और तिलक वर्मा पर की गई एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया का पारा गर्म कर दिया था। अब खबर आ रही है कि अर्शदीप ने अचानक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक-दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा पोस्ट या तो डिलीट कर दिए हैं या उन्हें आर्काइव (छिपा) कर दिया है।