श्रेयस अय्यर की बहन का वो वीडियो, जिसकी वजह से ट्रोलर्स दे रहे उन्हें गालियां, भावुक होकर कही ये बात

आईपीएल जैसे जैसे आगे बढ़ा पंजाब किंग्स अंक तालिका में पीछे होती गई और अंत में वह प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से श्रेष्ठा को ट्रोल किया जाने लगा। अब श्रेष्ठा ने उन ट्रोलर्स जो जवाब दिया है और उस विवाद पर खुलकर बात करते हुए सफाई दी, साथ में ट्रोलर्स के मुंह पर ताला भी जड़ दिया। श्रेष्ठा ने कहा, “उस रील का मकसद सिर्फ फन बैंटर था। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही थी और ना ही मेरी कोई गलत मंशा थी। मैं किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला रही थी। मैं हर क्रिकेटर की इज्जत करती हूं, क्योंकि मेरा भाई भी एक क्रिकेटर है।”