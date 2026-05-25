Rishabh Pant per Run cost: लखनऊ सुपर जायंट्स को फिर भारी महंगे पड़े ऋषभ पंत, इस सीजन 8 लाख 81 हज़ार रुपये में बनाया एक रन

Rishabh Pant, Lucknow Super Giants, IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में खेले 14 मुकाबलों में से टीम सिर्फ 4 में जीत दर्ज कर सकी और टीम को 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत की कप्तानी में लगातार दूसरे सीजन टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। एलएसजी ने अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया।