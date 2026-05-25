25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL में चार नंबर पर क्वालिफाई कर क्या किसी टीम ने जीता है खिताब? सिर्फ इस टीम ने टॉप 2 के बाहर रहते हुए जीती है ट्रॉफी

IPL के इतिहास में अभी तक कोई भी टीम लीग स्टेज में चौथे स्थान पर रहकर चैंपियन नहीं बनी है। इस सीजन राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर फिनिश करके प्लेऑफ में पहुंची है, इसलिए उनके सामने यह ऐतिहासिक चुनौती होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 25, 2026

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ्स के लिए किया क्वालीफाई (फोटो- IANS)

Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज समाप्त हो चुका है। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अंतिम चार में जगह बनाई है। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले मंगलवार यानी 26 मई से खेले जाएंगे।

प्लेऑफ का शेड्यूल

26 मई को अंक तालिका में टॉप-2 पर रहने वाली गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला क्वालीफायर मैच खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। 27 मई को तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा। इस मैच को हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालीफायर-1 की हारने वाली टीम के खिलाफ 29 मई को दूसरे क्वालीफायर में खेलेगी।

चौथे नंबर की टीम ने नहीं जीता IPL

आईपीएल के इतिहास में अभी तक कोई भी टीम लीग स्टेज में चौथे स्थान पर रहकर चैंपियन नहीं बनी है। इस सीजन राजस्थान रॉयल्स चौथे स्थान पर फिनिश करके प्लेऑफ में पहुंची है, इसलिए उनके सामने यह ऐतिहासिक चुनौती होगी। प्लेऑफ फॉर्मेट की शुरुआत 2011 से हुई थी। उसके बाद टॉप-2 के बाहर रहकर सिर्फ एक टीम ही खिताब जीत सकी है।

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2016 में तीसरे स्थान पर फिनिश किया था और वह एलिमिनेटर खेलकर खिताब जीतने वाली इकलौती टीम है। हालांकि, डेक्कन चार्जर्स (DC) ने आईपीएल 2009 में चौथे स्थान पर रहकर खिताब जीता था, लेकिन उस समय मौजूदा प्लेऑफ फॉर्मेट नहीं था। तब सीधे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाते थे।

चारों टीमों के बीच एक गज़ब का संयोग

इस सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने वाली चारों टीमों के बीच एक गज़ब का संयोग है। इन चारों टीमों ने एक-एक बार आईपीएल का खिताब जीता है। इसका मतलब है कि जो भी टीम अब फ़ाइनल जीतेगी, वह दूसरी बार चैम्पियन बनेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले सीजन आईपीएल 2025 में खिताब जीता था। गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। सनराइजर्स हैदराबाद 2016 की चैंपियन है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पहले सीजन 2008 में खिताब जीता था। अब ये चारों टीमें अपने दूसरे खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी।

ये भी पढ़ें

RCB के फैंस ने पार की हदें, ट्रेविस हेड की पत्नी को बनाया निशाना, भद्दे कमेंट करने के साथ भेजे शर्मनाक मैसेज
क्रिकेट
Travis Head Virat Kohli Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

25 May 2026 06:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL में चार नंबर पर क्वालिफाई कर क्या किसी टीम ने जीता है खिताब? सिर्फ इस टीम ने टॉप 2 के बाहर रहते हुए जीती है ट्रॉफी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026: प्लेऑफ में पहुंचने वाली चारों टीमों से जुड़ा है एक अजब संयोग, पहली बार आईपीएल में हुआ ऐसा

IPL 2026 Playoff teams
क्रिकेट

‘वैभव क्या सिर्फ बैटिंग के लिए बना है?’ इंपैक्ट प्लेयर नियम पर भड़के संजय मांजरेकर, BCCI को दी ये बड़ी चेतावनी

Sanjay Manjrekar on Impact Player rule, Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 runs
क्रिकेट

2023 वर्ल्ड कप, BGT 2025 और अब IPL 2026, विराट कोहली फैंस ने हर बार अपनी ‘गंदी’ हरकतों से किया देश को शर्मसार

Virat Kohli Trevis Head IPL 2026
क्रिकेट

‘मैं गेल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा’, T20 में दोहरा शतक ठोकने की तैयारी में है वैभव सूर्यवंशी, यूनिवर्स बॉस को दिया खुला चैलेंज

Vaibhav Sooryavanshi T20 200 runs,Vaibhav Sooryavanshi statement on Chris Gayle
क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स की जीत के बावजूद रियान पराग भड़का यह पूर्व खिलाड़ी, कहा – खुश हो लो, एंजॉय करो, लेकिन ऐसी बातें मत बोलो…

RR vs DC Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.