‘मैं गेल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा’, T20 में दोहरा शतक ठोकने की तैयारी में है वैभव सूर्यवंशी, यूनिवर्स बॉस को दिया खुला चैलेंज

वैभव की नजरें सीधे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के उस ऐतिहासिक नाबाद 175 रनों के रिकॉर्ड पर हैं, जो उन्होंने साल 2013 के आईपीएल में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन के यूट्यूब शो 'द स्विच' (The Switch) पर बातचीत के दौरान वैभव ने अपने इस बड़े सपने का खुलासा किया।