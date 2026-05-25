IPL से बाहर होने के बाद इमोशनल हुए ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स के शर्मनाक सफर पर कप्तान का वीडियो हुआ जमकर वायरल

Rishabh Pant emotional video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का सफर बेहद निराशाजनक रहा है। टीम 10वें पायदान पर रहकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस खराब सीजन के बाद कप्तान ऋषभ पंत का फैंस को शुक्रिया अदा करते हुए एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही लखनऊ की टीम में लीडरशिप बदलने की अटकलें भी तेज हो गई हैं।