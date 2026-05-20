लखनऊ की हार के बाद Rishabh Pant ने कैमरे पर निकाली भड़ास, बोले ऐसा शब्द कि लोगों ने किया ट्रोल

पंत का यह बयान और लाइव टीवी पर गाली देने का वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। पंत के इस बयान पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'वाह भाई, गुड टीम ऑन लास्ट पोजीशन (आखिरी नंबर पर रहने वाली अच्छी टीम)' वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'भाई ने वो सब कर लिया जिससे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सके।' लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के गुस्से को याद करते हुए एक क्रिकेट फैन ने कमेंट किया, 'अब गोयनका (टीम के ओनर) के साथ इसका पर्सनल सेशन होगा।' जबकि एक अन्य यूजर ने पंत की क्लास लगाते हुए लिखा, 'भाई, नेशनल टीवी पर लखनऊ जैसी फ्लॉप प्रदर्शन करने वाली टीम को गुड टीम कैसे बोल दिया?'