लखनऊ की हार के बाद Rishabh Pant ने कैमरे पर निकाली भड़ास, बोले ऐसा शब्द कि लोगों ने किया ट्रोल

ऋषभ पंत (Photo - Screengrab)
Rishabh Pant interview video viral: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का सीजन लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) और उनके कप्तान ऋषभ पंत के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद लखनऊ की टीम न सिर्फ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी सबसे नीचे (आखिरी पायदान) पर पहुंच गई है। 13 मैचों में यह लखनऊ की 9वीं हार थी। इस शर्मनाक हार और बढ़ते दबाव के बीच कप्तान ऋषभ पंत लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपना आपा खो बैठे और उनके मुंह से एक बेहद आपत्तिजनक शब्द निकल गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, मैच खत्म होने के बाद जब पोस्ट-मच प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे शनिवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ होने वाले आखिरी औपचारिक मैच को लेकर सवाल पूछा गया, तो पंत ने झुंझलाहट में अपनी टीम का बचाव करते हुए कहा, 'एक टीम के तौर पर हमें गर्व है, चाहे हमारी स्थिति अभी कैसी भी हो। आप जानते हैं कि हमारे पास जिस तरह की टीम है, हम जानते हैं कि हम इसे जीत सकते हैं। किसी भी चीज के बावजूद हम एक टीम और व्यक्तिगत रूप से काफी आश्वस्त हैं। चीजें हमारे मुताबिक नहीं रही हैं और यह हर कोई जानता है, लेकिन यह इस सच को नहीं बदल सकता कि We are a f**king good team (हम एक बहुत शानदार टीम हैं)।'
पंत का यह बयान और लाइव टीवी पर गाली देने का वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। पंत के इस बयान पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'वाह भाई, गुड टीम ऑन लास्ट पोजीशन (आखिरी नंबर पर रहने वाली अच्छी टीम)' वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, 'भाई ने वो सब कर लिया जिससे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सके।' लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका के गुस्से को याद करते हुए एक क्रिकेट फैन ने कमेंट किया, 'अब गोयनका (टीम के ओनर) के साथ इसका पर्सनल सेशन होगा।' जबकि एक अन्य यूजर ने पंत की क्लास लगाते हुए लिखा, 'भाई, नेशनल टीवी पर लखनऊ जैसी फ्लॉप प्रदर्शन करने वाली टीम को गुड टीम कैसे बोल दिया?'
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लखनऊ के बल्लेबाजों ने 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन जयपुर की सपाट पिच पर गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड करने में पूरी तरह नाकाम रहे। राजस्थान के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (38 गेंदों में 93 रन) और यशस्वी जायसवाल (23 गेंदों में 43 रन) ने लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। दोनों ने मिलकर सिर्फ 39 गेंदों में 75 रन कूट डाले।
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