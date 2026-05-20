अवॉर्ड मिलने के बाद लाइव कैमरे पर पैंट उतार कर वैभव सूर्यवंशी ने कर दी ये हरकत, वीडियो वायरल

Vaibhav Sooryavanshi viral video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बड़े-बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाले राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के खिलाफ 38 गेंदों में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद वैभव को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला। लेकिन इसके तुरंत बाद मैदान पर लाइव कैमरे के सामने उनसे अनजाने में एक ऐसी मासूम हरकत हो गई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके दीवाने हो गए हैं।