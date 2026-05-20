फिर आई जयपुर में वैभव सूर्यवंशी की सुनामी और बदल गया IPL का इतिहास, ट्रेविस हेड-आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड ध्वस्त

यही नहीं, वैभव सूर्यवंशी अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। सूर्यवंशी इस सीजन अब तक 579 रन बना चुके हैं, जबकि यह रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 2023 में 625 रन बनाए थे और यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। शॉन मार्श ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए आईपीएल के पहले सीजन में 616 रन बनाए थे। सूर्यवंशी अब 579 रन बना चुके हैं और अगर वह 47 रन और बना लेते हैं तो जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़कर इस लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे।