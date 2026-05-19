RR vs LSG: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रियान पराग फिर बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

एलएसजी और आरआर दोनों के लिए सीजन का यह 13वां मैच है। एलएसजी पिछले 12 मैचों में सिर्फ 4 जीत सकी है और प्लेऑफ की रेस से बाहर है, जबकि आरआर 12 मैचों में 6 जीत के साथ अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है और प्लेऑफ में चौथे स्थान की दावेदार है। आरआर के लिए यह मैच बेहद अहम है और जीत उसे प्लेऑफ के करीब ले जाएगी। सीजन की पहली मुलाकात में आरआर ने एलएसजी को 40 रन से हराया था। पराग का न होना, इस मैच में आरआर के लिए झटका है। आरआर अपने पिछले 3 मैच लगातार हारी है और पिछले 8 मैचों में 6 मैच हारी है। टीम को एलएसजी के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर दमदार खेल दिखाना होगा। एलएसजी ने अपना पिछला मैच 7 विकेट से जीता था।