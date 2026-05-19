19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RR vs LSG: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रियान पराग फिर बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जयसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम के नियमित कप्तान रियान पराग नहीं खेल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 19, 2026

RR vs LSG

IPL 2026: RR ने पहले मैच में एलएसजी को 40 रन से हराया था (photo - IPL )

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 64वां मुकाबला पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेला जा रहा है। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम (SMS) में हो रहे इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान रियान पराग नहीं खेल रहे हैं। टॉस करने के लिए टीम की ओर से युवा खब्बू बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल आए।

राजस्थान रॉयल्स के लिए अहम मुक़ाबला

यशस्वी जयसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो मुक़ाबला है। अगर राजस्थान रॉयल्स इस मैच में हार जाती है तो उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगेगा। टीम को प्लेऑफ की राह पर बने रहने के लिए इस मैच में जीत हासिल करना लगभग जरूरी है।

पराग को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी

आरआर के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह एक अच्छी विकेट लग रही है और बाद में कुछ ओस भी पड़ सकती है। हम इस पर नजर रखेंगे। मुझे राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने पर गर्व है। पराग को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। उम्मीद है वह ठीक हो जाएगा। हमारी टीम में तीन बदलाव किए गए हैं। जडेजा को अभी भी थोड़ी परेशानी है।"

एडेन मार्करम नहीं खेल रहे

एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "हमें पूरा भरोसा है कि यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छी विकेट है। हम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। हमें अपने ओनर और फैंस के लिए खेलने पर बहुत गर्व है। एडेन एक निजी मामले की वजह से घर चले गए हैं। उनकी जगह बडोनी खेलेंगे। शमी बाहर हैं। उनकी जगह मोहसिन आए हैं।"

LSG और RR का हेड टू हेड

एलएसजी और आरआर दोनों के लिए सीजन का यह 13वां मैच है। एलएसजी पिछले 12 मैचों में सिर्फ 4 जीत सकी है और प्लेऑफ की रेस से बाहर है, जबकि आरआर 12 मैचों में 6 जीत के साथ अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है और प्लेऑफ में चौथे स्थान की दावेदार है। आरआर के लिए यह मैच बेहद अहम है और जीत उसे प्लेऑफ के करीब ले जाएगी। सीजन की पहली मुलाकात में आरआर ने एलएसजी को 40 रन से हराया था। पराग का न होना, इस मैच में आरआर के लिए झटका है। आरआर अपने पिछले 3 मैच लगातार हारी है और पिछले 8 मैचों में 6 मैच हारी है। टीम को एलएसजी के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर दमदार खेल दिखाना होगा। एलएसजी ने अपना पिछला मैच 7 विकेट से जीता था।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाद अहमद, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव। 
इम्पैक्ट सब: मुकुल चौधरी, मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, हिम्मत सिंह, अर्शिन कुलकर्णी।

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), लुहान ड्रि प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवान फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा।
इम्पैक्ट सब: वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, रियान पराग।

ये भी पढ़ें

India Test & ODI Squad for Afghanistan Series: ऋषभ पंत से छीनी टेस्ट की उपकप्तानी, ईशान किशन की वनडे में एंट्री, देखें पूरा स्क्वाड
क्रिकेट
Team India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

19 May 2026 07:24 pm

Published on:

19 May 2026 07:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RR vs LSG: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रियान पराग फिर बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार फिर नहीं मिली जगह, भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर अजित अगरकर पर साधा निशाना

Justice for Bhuvneshwar Kumar IPL 2026 , Bhuvneshwar Kumar 24 wickets in RCB , Why Bhuvneshwar Kumar not selected in Indian team ,
क्रिकेट

IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे को पहला मौका, लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा है रिकॉर्ड

IND vs AFG
क्रिकेट

IND vs AFG Test Team: रवींद्र जडेजा की क्यों हुई भारतीय टीम से छुट्टी, चीफ सेलेक्टर आगरकर ने बताई जगह

Ravindra Jadeja on Team India Test Captaincy
क्रिकेट

संजू सैमसन के साथ फिर सेलेक्टर्स ने किया धोखा, 56 की औसत के बावजूद वनडे टीम में नहीं चुना

Sanju Samson
क्रिकेट

कौन है Manav Suthar… जिसको टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में मिली जगह, रोहित-विराट को भी कर चुका है हैरान

Who is Manav Suthar Indian cricketer , Manav Suthar India vs Afghanistan Test squad , Manav Suthar stats and bowling style
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.