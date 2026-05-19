IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे को पहला मौका, लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा है रिकॉर्ड

हर्ष दुबे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार वनडे टीम में मौका दिया गया है। हर्ष गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खेल रहे इस बाएं हाथ के गेंदबाज और बल्लेबाज ने 8 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। हर्ष विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 30 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी ने 17 पारियों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 296 रन भी बनाए हैं। 23 साल के हर्ष गेंदबाजी के साथ ही निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए भी बेहतर विकल्प हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 14, 17 और 20 जून को खेला जाएगा।