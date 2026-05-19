19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे को पहला मौका, लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा है रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीन युवा खिलाड़ियों —प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को भारतीय टीम में जगह मिली है। ये तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज और टेस्ट मैच में खेलते नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 19, 2026

IND vs AFG

लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव (Photo - BCCI)

India vs Afghanistan Test & ODI Squads Announcement: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम की घोषणा की। वनडे टीम में आईपीएल 2026 में अलग-अलग टीमों के लिए खेल रहे तीन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये तीन खिलाड़ी प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे हैं। आइए देखते हैं कि इन तीनों खिलाड़ियोंं का लिस्ट ए क्रिकेट में कैसा रिकॉर्ड रहा है।

प्रिंस यादव

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के लिए खेल रहे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। बड़े-बड़े बल्लेबाज प्रिंस की गेंद के सामने असहज नजर आए हैं। प्रिंस ने मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले आईपीएल 2026 में 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं।

प्रिंस ने कुछ दिन पहले आए एक इंटरव्यू में वनडे विश्व कप 2027 में खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए विश्व कप जीतने की बात भी ही थी। प्रिंस के उस सपने की शुरुआत हो रही है। उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया में पहली बार शामिल किया गया है। दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रिंस यादव ने 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं।

गुरनूर बरार

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का हिस्सा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को भी वनडे टीम में मौका दिया गया है। बरार को आईपीएल के इस सीजन में 1 ही मैच खेलने का मौका मिला है, जिसमें उन्हें विकेट नहीं मिला। लेकिन पंजाब की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले इस गेंदबाज ने 9 लिस्ट ए मैचों में 12 विकेट लिए हैं।

हर्ष दुबे

हर्ष दुबे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार वनडे टीम में मौका दिया गया है। हर्ष गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खेल रहे इस बाएं हाथ के गेंदबाज और बल्लेबाज ने 8 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। हर्ष विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 30 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी ने 17 पारियों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 296 रन भी बनाए हैं। 23 साल के हर्ष गेंदबाजी के साथ ही निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए भी बेहतर विकल्प हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 14, 17 और 20 जून को खेला जाएगा।

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा (फिटनेस के आधार पर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (फिटनेस के आधार पर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे।

ये भी पढ़ें

IND vs AFG Test Team: रवींद्र जडेजा की क्यों हुई भारतीय टीम से छुट्टी, चीफ सेलेक्टर आगरकर ने बताई जगह
क्रिकेट
Ravindra Jadeja on Team India Test Captaincy

खबर शेयर करें:

Published on:

19 May 2026 05:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे को पहला मौका, लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा है रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार फिर नहीं मिली जगह, भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर अजित अगरकर पर साधा निशाना

Justice for Bhuvneshwar Kumar IPL 2026 , Bhuvneshwar Kumar 24 wickets in RCB , Why Bhuvneshwar Kumar not selected in Indian team ,
क्रिकेट

IND vs AFG Test Team: रवींद्र जडेजा की क्यों हुई भारतीय टीम से छुट्टी, चीफ सेलेक्टर आगरकर ने बताई जगह

Ravindra Jadeja on Team India Test Captaincy
क्रिकेट

संजू सैमसन के साथ फिर सेलेक्टर्स ने किया धोखा, 56 की औसत के बावजूद वनडे टीम में नहीं चुना

Sanju Samson
क्रिकेट

कौन है Manav Suthar… जिसको टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में मिली जगह, रोहित-विराट को भी कर चुका है हैरान

Who is Manav Suthar Indian cricketer , Manav Suthar India vs Afghanistan Test squad , Manav Suthar stats and bowling style
क्रिकेट

ऋषभ पंत से छीनी टेस्ट की उपकप्तानी, ईशान किशन की वनडे में एंट्री, देखें पूरा स्क्वाड

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.