कौन है Manav Suthar… जिसको टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में मिली जगह, रोहित-विराट को भी कर चुका है हैरान

मानव सुथार कोई नया नाम नहीं हैं, वे पिछले काफी समय से सिलेक्टर्स के राडार पर थे। साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें टीम इंडिया के प्रिपरेटरी कैंप में बतौर नेट बॉलर बुलाया गया था। बेंगलुरु के उस कैंप में इस 23 साल के लड़के ने अपनी घूमती गेंदों से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को पानी पिला दिया था। सीनियर खिलाड़ियों ने तभी मान लिया था कि अगर यह लड़का सफेद गेंद को इतना ड्रिफ्ट करा सकता है, तो लाल गेंद (Red-ball) से यह मैदान पर गदर मचा देगा।