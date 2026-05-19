India Test & ODI Squad for Afghanistan Series: ऋषभ पंत की छुट्टी, संजू को नहीं मिली जगह, प्रिंस यादव और ईशान किशन की वनडे में एंट्री, देखें पूरा स्क्वाड

टेस्ट टीम में सबसे बड़ी खबर यह है कि ऋषभ पंत से मात्र छह महीने के अंदर उपकप्तानी की जिम्मेदारी छीन ली गई है। उनकी जगह केएल राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ और स्पिनर मानव सुथार को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शामिल रहे अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा इस स्क्वॉड में जगह नहीं बना सके। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है, जबकि आकाश दीप भी टीम से बाहर हैं।