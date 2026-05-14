14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘विराट कोहली बहुत खतरनाक है’, अजिंक्य रहाणे ने बताई किन दो खिलाड़ियों की वजह से हारी केकेआर

Ajinkya Rahane on Virat Kohli: रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम में विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस पारी की बदौलत RCB ने शानदार जीत हासिल कर ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 14, 2026

ajinkya rahane calls dangerous player to virat kohli

अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी कहा (फोटो- IANS)

IPl 2026 RCB vs KKR Highlights: आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में केकेआर को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 193 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस हार के बाद केकेआर के अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, वहीं विराट कोहली की आरसीबी ने लगभग प्लेऑफ में एक कदम रख दिया है।

KKR ने छोड़े 2 महत्वपूर्ण कैच

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले में कई गलतियां कीं, लेकिन इस दौरान छोड़े गए दो कैच सबसे ज्यादा भारी पड़े और उन्हीं बल्लेबाजों ने टीम से मैच भी छीन लिया। आपको बता दें कि आरसीबी के लिए देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए और दोनों के बीच हुई साझेदारी ने केकेआर की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 60 गेंदों में 105 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में सात चौकों की मदद से 39 रन बनाए।

193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चौथे ओवर में पहला झटका लगा, जब जैकब बेथेल कार्तिक त्यागी की गेंद पर उन्हीं को कैच देकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई और यही साझेदारी केकेआर पर इतनी भारी पड़ी कि वह मुकाबला हार गई। हार के बाद अजिंक्य रहाणे ने बताया कि उनकी टीम किस वजह से हारी। रहाणे ने कहा कि 190 का स्कोर इस पिच पर अच्छा था। केकेआर के बल्लेबाजों ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे उन्हें भी लगा कि यह स्कोर ठीक है। हालांकि टी20 मुकाबलों में 10-15 रन इधर-उधर हो सकते हैं।

विराट को बताया खतरनाक खिलाड़ी

उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार मुकाबलों में टीम की फील्डिंग काफी अच्छी रही थी, लेकिन जब आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ते हैं तो मुश्किल हो जाती है। नए बल्लेबाजों के लिए विकेट आसान नहीं था और यही सबसे बड़ा फर्क साबित हुआ। रहाणे ने बताया कि विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी ही आरसीबी की जीत की सबसे बड़ी वजह रही और यही मुकाबले का निर्णायक पल था। उन्होंने कहा, “हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य का पीछा करते समय विराट कोहली कितने खतरनाक हो जाते हैं। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साथ ही देवदत्त पडिक्कल ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है।”

आपको बता दें कि इन्हीं दो खिलाड़ियों के कैच छोड़ना केकेआर को काफी महंगा पड़ा। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सीजन तीन मुकाबले और खेलने हैं। टीम का सामना 16 मई को गुजरात टाइटंस, 20 मई को मुंबई इंडियंस और 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स से होगा। हालांकि, इन तीनों मुकाबलों को जीतकर भी केकेआर का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

23 रन बनाकर ही आउट हो जाते विराट कोहली, अगर KKR न करती ये गलती, अब मंडराने लगा ये खतरा
क्रिकेट
Virat Kohli During Running Between Wickets

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

14 May 2026 12:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘विराट कोहली बहुत खतरनाक है’, अजिंक्य रहाणे ने बताई किन दो खिलाड़ियों की वजह से हारी केकेआर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी बनाने की जिद्द या बच्चे पर अत्याचार? वायरल वीडियो देख कांप जाएगा दिल

viral video boy forced into nets vaibhav sooryavanshi effect social media debate वैभव सूर्यवंशी और एक बच्चे को जबरदस्ती हाथ पकड़कर नेट्स में ले जाया जा रहा है
क्रिकेट

हार के बावजूद केकेआर बना सकती है प्लेऑफ्स में जगह, IPL 2026 का ये समीकरण कर देगा सबको हैरान

Nava Raipur: Kolkata Knight Riders' Kartik Tyagi celebrates with teammates after dismissing Royal Challengers Bengaluru's Jacob Bethell
क्रिकेट

एक गलती और प्लेऑफ्स से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई KKR, कोच ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह

ipl 2026 kkr vs rcb abhishek nayar comments virat kohli century raipur loss KKR के कोच अभिषेक नायर और कप्तान अजिंक्य रहाणे
क्रिकेट

23 रन बनाकर ही आउट हो जाते विराट कोहली, अगर KKR न करती ये गलती, अब मंडराने लगा ये खतरा

Virat Kohli During Running Between Wickets
क्रिकेट

RCB ने जीता 8वां मैच, अंक तालिका में सबको पछाड़ा, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ प्लेऑफ्स का टिकट, जानें क्यों

IPL 2026 RCB vs KKR Virat Kohli Celebrating wicket with bhuvneshwar kumar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.