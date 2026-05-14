‘विराट कोहली बहुत खतरनाक है’, अजिंक्य रहाणे ने बताई किन दो खिलाड़ियों की वजह से हारी केकेआर

193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चौथे ओवर में पहला झटका लगा, जब जैकब बेथेल कार्तिक त्यागी की गेंद पर उन्हीं को कैच देकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई और यही साझेदारी केकेआर पर इतनी भारी पड़ी कि वह मुकाबला हार गई। हार के बाद अजिंक्य रहाणे ने बताया कि उनकी टीम किस वजह से हारी। रहाणे ने कहा कि 190 का स्कोर इस पिच पर अच्छा था। केकेआर के बल्लेबाजों ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे उन्हें भी लगा कि यह स्कोर ठीक है। हालांकि टी20 मुकाबलों में 10-15 रन इधर-उधर हो सकते हैं।