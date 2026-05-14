14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

23 रन बनाकर ही आउट हो जाते विराट कोहली, अगर KKR न करती ये गलती, अब मंडराने लगा ये खतरा

RCB vs KKR Highlights: विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर आरसीबी को शानदार जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 14, 2026

Virat Kohli During Running Between Wickets

IPL 2026 rcb vs kkr: केकेआर के खिलाफ रन लेते हुए विराट कोहली (फोटो- IANS)

IPL 2026 RCB vs KKR: आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विराट कोहली ने नाबाद 60 गेंदों में 105 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ विराट कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और टी20 क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे कर लिए। वह इस फॉर्मेट में सबसे तेजी से 14,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए।

KKR पर भारी पड़ी विराट की पारी

विराट कोहली की यह पारी केकेआर पर इतनी भारी पड़ी कि टीम न सिर्फ मुकाबला हार गई, बल्कि उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा। हालांकि, एक समय ऐसा भी था जब विराट कोहली सस्ते में आउट हो सकते थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 192 रन बनाए थे। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को पहला झटका 37 रन के स्कोर पर लगा। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने 92 रनों की साझेदारी कर डाली और यहीं से लगभग केकेआर की जीत की उम्मीदें खत्म हो गईं।

हालांकि, 59 रन के स्कोर पर आरसीबी को दूसरा झटका लग सकता था, जब कार्तिक त्यागी की गेंद पर विराट कोहली ने मिड ऑफ की ओर शॉट खेला, लेकिन कैच छूट गया। उस समय विराट कोहली 12 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे। कैच छूटने के बाद अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोहली ने 59 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और नाबाद पवेलियन लौटे, जिसकी बदौलत आरसीबी ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया।

प्लेऑफ्स से बाहर होने के कगार पर पहुंची KKR

कोहली का टी20 क्रिकेट में यह 10वां शतक था, जबकि आईपीएल में यह उनका 9वां शतक रहा। ये शतक केकेआर पर इतना भारी पड़ा कि उसने मैच तो गंवाया ही, साथ ही प्लेऑफ्स से बाहर होने की दहलीज पर पहुंच गई। कोलकाता नाइट राइडर्स 11 मैच खेलने के बाद सिर्फ 4 मैच जीत पाई है और उसके पास सिर्फ 9 अंक है। टीम बचे हुए तीनों मैच जीतकर मैक्सिमम 15 अंक तक हासिल कर सकती है, जिसके साथ प्लेऑफ्स में पहुंचना मुश्किल लग रहा है।

ये भी पढ़ें

विराट कोहली ने जड़ दिया IPL इतिहास का 9वां शतक, रायपुर में बना डाले कई बड़े रिकॉर्ड्स
क्रिकेट
Virat Kohli Hundred vs KKR in IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Published on:

14 May 2026 08:22 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 23 रन बनाकर ही आउट हो जाते विराट कोहली, अगर KKR न करती ये गलती, अब मंडराने लगा ये खतरा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB ने जीता 8वां मैच, अंक तालिका में सबको पछाड़ा, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ प्लेऑफ्स का टिकट, जानें क्यों

IPL 2026 RCB vs KKR Virat Kohli Celebrating wicket with bhuvneshwar kumar
क्रिकेट

विराट कोहली ने जड़ दिया IPL इतिहास का 9वां शतक, रायपुर में बना डाले कई बड़े रिकॉर्ड्स

Virat Kohli Hundred vs KKR in IPL 2026
क्रिकेट

RCB vs KKR: बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, नहीं हुई ओवरों में कोई कटौती, देखें प्लेइंग 11

RCB vs KKR IPL 2026
क्रिकेट

CSK vs LSG: फ्लाइट टिकट बुक होने के बावजूद टीम के साथ लखनऊ नहीं पहुंचे एमएस धोनी, LSG के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

MS Dhoni IPL 2026
क्रिकेट

RCB vs KKR: गीले मैदान के कारण टॉस में देरी, मैदान कवर्स से ढका, जानें कब शुरू होगा मैच

RCB vs KKR IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.