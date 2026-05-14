23 रन बनाकर ही आउट हो जाते विराट कोहली, अगर KKR न करती ये गलती, अब मंडराने लगा ये खतरा

विराट कोहली की यह पारी केकेआर पर इतनी भारी पड़ी कि टीम न सिर्फ मुकाबला हार गई, बल्कि उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा। हालांकि, एक समय ऐसा भी था जब विराट कोहली सस्ते में आउट हो सकते थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 192 रन बनाए थे। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को पहला झटका 37 रन के स्कोर पर लगा। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने 92 रनों की साझेदारी कर डाली और यहीं से लगभग केकेआर की जीत की उम्मीदें खत्म हो गईं।