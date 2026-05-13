CSK vs LSG: फ्लाइट टिकट बुक होने के बावजूद टीम के साथ लखनऊ नहीं पहुंचे एमएस धोनी, LSG के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

धोनी अब चोट से पूरी तरह फिट हो चुके हैं, लेकिन वे खुद टीम में वापसी नहीं करना चाह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, वे टीम के मौजूदा कॉम्बिनेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए जानबूझकर बाहर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और नेट्स में भी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने प्लेइंग इलेवन से खुद को बाहर रखने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि सीजन के अहम मुकाबलों में किसी युवा खिलाड़ी की जगह लेना टीम के संतुलन को बिगाड़ सकता है।