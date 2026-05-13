13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

CSK vs LSG: फ्लाइट टिकट बुक होने के बावजूद टीम के साथ लखनऊ नहीं पहुंचे एमएस धोनी, LSG के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

टीम मैनेजमेंट ने धोनी की लखनऊ जाने के लिए फ्लाइट टिकट भी बुक कराई थी, लेकिन अंतिम समय में वे टीम के साथ नहीं गए। चेन्नई सुपर किंग्स को 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 13, 2026

MS Dhoni IPL 2026

सीएसके के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ChennaiIPL)

MS Dhoni, Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब खबर आई है कि धोनी टीम के साथ लखनऊ नहीं पहुंचे हैं।

धोनी लखनऊ नहीं गए

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, टीम मैनेजमेंट ने धोनी की लखनऊ जाने के लिए फ्लाइट टिकट भी बुक कराई थी, लेकिन अंतिम समय में वे टीम के साथ नहीं गए। चेन्नई सुपर किंग्स को 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलना है।

धोनी की वापसी कब होगी ?

महेंद्र सिंह धोनी चोट के कारण आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। सीजन शुरू होने से पहले अभ्यास के दौरान पिंडली में चोट लगने के बाद वे रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और अभी तक टीम में वापसी नहीं कर सके हैं। यह उनका आखिरी आईपीएल सीजन माना जा रहा है, ऐसे में फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया था कि लखनऊ यात्रा के लिए इंडिगो की कमर्शियल फ्लाइट में कुल 60 टिकट बुक किए गए हैं, जिनमें एक टिकट महेंद्र सिंह धोनी के नाम का भी शामिल है। इस अपडेट के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि धोनी टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं।

टीम कॉम्बिनेशन को नहीं करना चाहते प्रभावित

धोनी अब चोट से पूरी तरह फिट हो चुके हैं, लेकिन वे खुद टीम में वापसी नहीं करना चाह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, वे टीम के मौजूदा कॉम्बिनेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए जानबूझकर बाहर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और नेट्स में भी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने प्लेइंग इलेवन से खुद को बाहर रखने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि सीजन के अहम मुकाबलों में किसी युवा खिलाड़ी की जगह लेना टीम के संतुलन को बिगाड़ सकता है।

धोनी का आईपीएल करियर

धोनी ने IPL में 278 मैचों की 242 पारियों में 38.3 की औसत से 5,439 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 137.46 रहा है और उन्होंने 24 अर्धशतक जड़े हैं। वर्तमान में वे आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सातवें स्थान पर हैं।

ये भी पढ़ें

RCB vs KKR Pitch Report: ‘धीमी गेंद’ और स्पिनरों का रहेगा बोलबाला, नहीं होगा हाई स्कोरिंग मुक़ाबला, पढ़ें रायपुर के मौसम और पिच का हाल
क्रिकेट
IPL 2026 KKR vs RCB

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

13 May 2026 07:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CSK vs LSG: फ्लाइट टिकट बुक होने के बावजूद टीम के साथ लखनऊ नहीं पहुंचे एमएस धोनी, LSG के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RCB vs KKR: बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, नहीं हुई ओवरों में कोई कटौती, देखें प्लेइंग 11

RCB vs KKR IPL 2026
क्रिकेट

RCB vs KKR: गीले मैदान के कारण टॉस में देरी, मैदान कवर्स से ढका, जानें कब शुरू होगा मैच

RCB vs KKR IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले CSK ने और मजबूत किया स्क्वाड, चोटिल रामकृष्ण की जगह मैकनील को टीम से जोड़ा

CSK playoff qualification scenario
क्रिकेट

पाकिस्तान को घर में रौंदने का मिला इनाम, ICC रैंकिंग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जलवा, शांतो-रहीम ने लगाई लंबी छलांग

नजमुल हुसैन शांतो, icc ranking update 2026
क्रिकेट

ENG vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान, IPL खेल रहे रेहान और बेथेल को भी चुना

England team announce for Lord's test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.