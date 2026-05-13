पाकिस्तान को घर में रौंदने का मिला इनाम, ICC रैंकिंग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जलवा, शांतो-रहीम ने लगाई लंबी छलांग

शानदार जीत के साथ-साथ टीम के अन्य अनुभवी बल्लेबाजों ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है। विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने मैच में 71 और 22 रनों का योगदान दिया, जिसके कारण वह 2 पायदान ऊपर चढ़कर अब 26वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं, मध्यक्रम के बल्लेबाज मोमिनुल हक ने भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। उन्होंने 91 और 56 रनों की पारियां खेलकर रैंकिंग में 12 पायदान का सुधार किया है और अब वह दुनिया के 35वें नंबर के टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा कोई अन्य टेस्ट सीरीज नहीं खेली जा रही है, यही वजह है कि टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष-10 में कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है।