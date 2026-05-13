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RCB vs KKR: ‘आरसीबी के लिए बड़ा फायदा’, केकेआर के खिलाफ आज मैच से पहले मोहम्मद कैफ का दावा

Mohammad Kaif on Varun Chakravarthy: केकेआर के कोच शेन वॉटसन ने वरुण चक्रवर्ती की चोट पर अपडेट देते हुए बताया कि वह काफी दर्द में हैं। इस पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने दावा किया कि इससे आरसीबी को बड़ा फायदा होगा।

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भारत

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lokesh verma

May 13, 2026

Mohammad Kaif on Varun Chakravarthy

वरुण चक्रवर्ती और केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे। (फोटो सोर्स: IPL)

Mohammad Kaif on Varun Chakravarthy: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्‍टेडियम में आज 13 मई को होने वाले मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा दावा किया है। उन्‍होंने कहा कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की गैरमौजूदगी डिफेंडिंग चैंपियन टीम के लिए 'बिग प्‍लस' साबित हो सकता है। बता दें कि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही अहम है। आरसीबी इसे जीतकर प्‍लेऑफ के लिए क्‍वालीफाई कर सकती है। जबकि केकेआर जीती तो वह इस रेस में बरकरार रह सकती है।

वरुण ने पिछले पांच मैचों में चटकाए 10 विकेट

केकेआर की हालिया फॉर्म का एक सुखद पहलू यह है कि वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर विकेट लेने लगे हैं। शुरुआती तीन मैचों में कोई विकेट न लेने के बाद उन्होंने पिछले पांच मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं। वह टी20 विश्व कप के बाद इस टूर्नामेंट में आए थे, जहां उनका प्रदर्शन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। उन्होंने 14 विकेट लेकर विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष स्थान तो हासिल किया था, लेकिन सुपर आठ चरण के पहले मैच से लेकर फाइनल तक वह सिर्फ पांच विकेट ही ले पाए थे।

शेन वॉटसन बोले- उन्हें दर्द हो रहा है

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करते समय चोटिल होने और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लंगड़ाते हुए खेलने के बाद वरुण के अगले मैच में खेलने की संभावना बहुत कम है। ईएसपीएलक्रिकइंफो के अनुसार, सहायक कोच शेन वॉटसन ने बताया कि उन्हें दर्द हो रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

'आरसीबी के लिए बड़ा फायदा'

जियोहॉटस्‍टार के विशेषज्ञ मोहम्‍मद कैफ ने इस मैच से पहले दावा करते हुए कहा कि अगर वरुण चक्रवर्ती उपलब्ध नहीं होते हैं, तो यह आरसीबी के लिए बड़ा फायदा होगा। वह हाल ही में अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और सही जगहों पर गेंदबाजी कर रहे थे। विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्हें तेज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खेलना पसंद है।

उन्होंने यह भी कहा कि केकेआर उम्मीद करेगा कि वरुण खेलें, क्योंकि इससे उनका पुराना फॉर्मूला दो तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनर बरकरार रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अनुकुल रॉय पावरप्ले में उनके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे उन्हें सुनील नरेन को थोड़ा बाद में इस्तेमाल करने की सहूलियत मिल जाती है, ताकि वह बीच के ओवरों को संभाल सकें।

केकेआर की शानदार वापसी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो विकेट से रोमांचक जीत के बाद आरसीबी आज अपनी लय बनाए रखने की कोशिश करेगी, जब उसका सामना केकेआर से होगा। केकेआर ने भी छह मैचों के निराशाजनक दौर के बाद शानदार वापसी की है और अब वह लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। नाइट राइडर्स ने लगातार चार मैच जीते हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में अपना नाम फिर से शामिल कर लिया है।

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Published on:

13 May 2026 05:07 pm

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