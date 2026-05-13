RCB vs KKR: ‘आरसीबी के लिए बड़ा फायदा’, केकेआर के खिलाफ आज मैच से पहले मोहम्मद कैफ का दावा

Mohammad Kaif on Varun Chakravarthy: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्‍टेडियम में आज 13 मई को होने वाले मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा दावा किया है। उन्‍होंने कहा कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की गैरमौजूदगी डिफेंडिंग चैंपियन टीम के लिए 'बिग प्‍लस' साबित हो सकता है। बता दें कि ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही अहम है। आरसीबी इसे जीतकर प्‍लेऑफ के लिए क्‍वालीफाई कर सकती है। जबकि केकेआर जीती तो वह इस रेस में बरकरार रह सकती है।