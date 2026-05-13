RCB अगर आज KKR से हारी तो मुश्किल होगी आगे की राह, अंतिम दो मुक़ाबले टॉप 4 में रहने वाली इन टीमों से होंगे

केकेआर के लिए इस सीजन की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम को पहले छह मैचों में से पांच में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। हालांकि, इसके बाद केकेआर ने शानदार वापसी की है और लगातार चार मैच जीतकर अपनी लय हासिल कर ली है। फिलहाल उनके 10 मैचों में 9 अंक हैं और वह अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। अगर वे बचे हुए चारों मैच जीत जाते हैं, तो उनके कुल अंक 17 हो जाएंगे, जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं।