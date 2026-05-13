13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ने ट्रेनिंग में बहाया खूब पसीना, कहीं से भी नहीं दिखे अनफिट, फिर क्यों नहीं खेल रहे मैच? जानें पूरा मामला

Hardik Pandya training: MI के कप्तान हार्दिक पंड्या ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्‍होंने नेट्स में खूब पसीना बहाया है, लेकिन अभी भी उनके मैदान पर उतरने को लेकर सस्‍पेंस बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 13, 2026

Hardik Pandya training

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Hardik Pandya training: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने पूरे जोर-शोर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्‍होंने रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में तीन घंटे से ज्‍यादा समय तक खूब पसीना बहाया है। हार्दिक पीठ में खिंचाव के कारण आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दो मैच नहीं खेल पाए थे। वहीं, रिपोर्ट आ रही है कि उनके गुरुवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए टीम से जुड़ने की संभावना भी कम ही है।

मामला कहीं ज्‍यादा गंभीर?

मुंबई इंडियंस का कहना है कि वह पीठ के खिंचाव से उबर रहे हैं, लेकिन उनकी जोरदार ट्रेनिंग के कुछ वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाले हैं, जिन्‍होंने लोगों की भौंहें चढ़ा दी हैं। क्या मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्‍यादा गंभीर है? टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हार्दिक का मैदान से बाहर रहना कुछ जरूरी सवाल खड़े करता है।

हार्दिक और सूर्या दोनों नहीं गए धर्मशाला

दरअसल, पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम मंगलवार दोपहर चंडीगढ़ से धर्मशाला पहुंची, लेकिन न तो हार्दिक और न ही कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव इस ग्रुप के साथ थे। सूर्यकुमार के घर हाल ही में एक बेटी का जन्म हुआ है, समझा जा सकता है कि वह रविवार को रायपुर में मैच खत्म होने के तुरंत बाद ही वह हार्दिक और कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ मुंबई चले गए थे। बाकी टीम चंडीगढ़ गई और फिर वहां से धर्मशाला के लिए रवाना हुई।

यह देखना बाकी है कि सूर्यकुमार टीम के साथ कब जुड़ेंगे, क्योंकि आरसीबी के खिलाफ मैच के दिन ही वह टीम से जुड़े थे। फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मैच से कुछ समय पहले तक वह टीम में वापस आ जाएंगे।

एमआई के लिए बुरे सपने की तरह रहा ये सीजन

मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन एक बुरे सपने के समान रहा है। टीम पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है। बचे हुए मैचों में टीम को न सिर्फ अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का मौका मिलेगा, बल्कि उन सुपरस्टार खिलाड़ियों को आराम देने का भी मौका मिलेगा, जिनका प्रदर्शन इस सीजन में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।

जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम

कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले मुकाबलों के लिए जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जा सकता है। वहीं, मुख्य कोच महेला जयवर्धने अभी भी अपने मुख्य खिलाड़ियों का ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन नए चेहरों को आजमाने का समय आ गया है, जो आने वाले सीजन में फ्रेंचाइजी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

ये भी पढ़ें

RCB vs KKR: आज लगातार 5वीं जीत दर्ज करेगी केकेआर या आरसीबी रोकेगी विजय रथ, जानें कौन-किस पर पड़ेगा भारी?
क्रिकेट
RCB vs KKR Head to Head Record

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

13 May 2026 03:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हार्दिक पंड्या ने ट्रेनिंग में बहाया खूब पसीना, कहीं से भी नहीं दिखे अनफिट, फिर क्यों नहीं खेल रहे मैच? जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

KKR को मिला नया संजू सैमसन, शेन वॉटसन ने अंगकृष रघुवंशी की बैटिंग देख की बड़ी भविष्यवाणी, बताया 21 साल का अजूबा

Shane Watson IPL 2026
क्रिकेट

RCB अगर आज KKR से हारी तो मुश्किल होगी आगे की राह, अंतिम दो मुक़ाबले टॉप 4 में रहने वाली इन टीमों से होंगे

RCB
क्रिकेट

टेस्ट टीम के सेलेक्शन को लेकर होने वाली है बड़ी मीटिंग, जसप्रीत बुमराह के खेलने पर हो सकता है बड़ा फैसला

India squad for Afghanistan Test 2026 , Will Jasprit Bumrah play against Afghanistan? , Mohammed Shami selection news latest
क्रिकेट

RCB vs KKR Pitch Report: ‘स्लोवर बॉल’ और स्पिनरों का रहेगा बोलबाला, नहीं होगा हाई स्कोरिंग मुक़ाबला, पढ़ें रायपुर के मौसम और पिच का हाल

IPL 2026 KKR vs RCB
क्रिकेट

‘तुम पूरी जिंदगी T20 स्पेशलिस्ट ही रहोगे’, वैभव सूर्यवंशी को एबीडी ने दिया बड़ा चैलेंज

AB de Villiers challenge to Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.