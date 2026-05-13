हार्दिक पंड्या ने ट्रेनिंग में बहाया खूब पसीना, कहीं से भी नहीं दिखे अनफिट, फिर क्यों नहीं खेल रहे मैच? जानें पूरा मामला

Hardik Pandya training: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने पूरे जोर-शोर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्‍होंने रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में तीन घंटे से ज्‍यादा समय तक खूब पसीना बहाया है। हार्दिक पीठ में खिंचाव के कारण आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दो मैच नहीं खेल पाए थे। वहीं, रिपोर्ट आ रही है कि उनके गुरुवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए टीम से जुड़ने की संभावना भी कम ही है।