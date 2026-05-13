IPL Qualification Scenarios: प्लेऑफ में पहुंचने की किस टीम की कितनी उम्मीदें? जानें सभी 8 टीमों का पूरा गणित

IPL Oualification Scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) की सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर धमाकेदार जीत ने प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह पलट दिया है। लीग स्टेज में अब सिर्फ 14 मैच बचे हैं और हर हार-जीत के साथ टीमों की किस्मत बदल रही है। लखनऊ (LSG) और मुंबई (MI) की विदाई हो चुकी है, जबकि दिल्ली (DC) अभी भी वेंटिलेटर पर है।