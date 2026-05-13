IPL Qualification Scenarios: प्लेऑफ में पहुंचने की किस टीम की कितनी उम्मीदें? जानें सभी 8 टीमों का पूरा गणित

आईपीएल ट्रॉफी (Photo - IANS)
IPL Oualification Scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) की सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर धमाकेदार जीत ने प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह पलट दिया है। लीग स्टेज में अब सिर्फ 14 मैच बचे हैं और हर हार-जीत के साथ टीमों की किस्मत बदल रही है। लखनऊ (LSG) और मुंबई (MI) की विदाई हो चुकी है, जबकि दिल्ली (DC) अभी भी वेंटिलेटर पर है।
अब जबकि टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर है, नतीजों के 16,384 संभावित कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आइए जानते हैं कौनसी टीम प्लेऑफ की रेस में कहां खड़ी है।
इन संभावनाओं को निकालने के लिए बचे हुए 14 मैचों के सभी 16,384 संभावित नतीजों का विश्लेषण किया गया है। उदाहरण के लिए, गुजरात की टीम 16,324 कॉम्बिनेशन में टॉप-4 में ही रह रही है, इसीलिए उनकी संभावना सबसे ज्यादा है।
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