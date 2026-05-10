RCB vs MI Playing 11: हार्दिक पंड्या की होगी वापसी या सूर्या ही संभालेंगे मुंबई की कमान? जानें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

डिफेंडिंग चैंपियन RCB के लिए भी राह आसान नहीं है। टीम अपने स्टार ओपनर फिल साल्ट की कमी महसूस कर रही है, जो उंगली की चोट के कारण आज का मैच भी नहीं खेल पाएंगे। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम पिछले दो मैच हार चुकी है और अब वे हर हाल में टॉप-2 में वापसी करना चाहेंगे। रायपुर का यह मैदान अपनी बड़ी बाउंड्री और धीमी पिच के लिए जाना जाता है। यहां स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि रात में ओस (Dew) का असर खेल बदल सकता है।