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RCB vs MI Playing 11: हार्दिक पंड्या की होगी वापसी या सूर्या ही संभालेंगे मुंबई की कमान? जानें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

RCB vs MI Playing 11: IPL 2026 का 54वां मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में RCB और MI के बीच खेला जाएगा। जहां RCB टॉप-2 में जगह बनाना चाहती है, वहीं मुंबई के लिए यह सीजन बचाने का आखिरी मौका है। जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11।

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भारत

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Anshika Verma

May 10, 2026

IPL 2026: Hardik Pandya Captaincy Crisis Mumbai Indians Playoff Hopes Dim

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या (Photo - IANS)

IPL 2026, RCB vs MI Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुका है। 10 साल बाद यहां के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में कोई IPL मैच होने जा रहा है। रविवार का यह महामुकाबला टूर्नामेंट की दो सबसे बड़ी टीमों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच है।

क्या लौटेंगे कप्तान हार्दिक पंड्या?

मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके कप्तान हार्दिक पंड्या फिट होकर मैदान पर उतरेंगे? पिछला मैच चोट की वजह से न खेल पाने वाले हार्दिक टीम के साथ रायपुर पहुंच चुके हैं। अगर हार्दिक आज प्रैक्टिस के दौरान मैदान पर दिखाई देते हैं, तो यह साफ हो जाएगा कि वह पूरी तरह फिट हैं और मैच में खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फिटनेस साबित होने के बाद ही उनका मैदान पर उतरना मुमकिन हो पाएगा। अगर आज मुंबई हारती है, तो प्लेऑफ की रेस से उनका पत्ता आधिकारिक तौर पर साफ हो जाएगा।

फिल साल्ट का न होना बड़ा झटका

डिफेंडिंग चैंपियन RCB के लिए भी राह आसान नहीं है। टीम अपने स्टार ओपनर फिल साल्ट की कमी महसूस कर रही है, जो उंगली की चोट के कारण आज का मैच भी नहीं खेल पाएंगे। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम पिछले दो मैच हार चुकी है और अब वे हर हाल में टॉप-2 में वापसी करना चाहेंगे। रायपुर का यह मैदान अपनी बड़ी बाउंड्री और धीमी पिच के लिए जाना जाता है। यहां स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि रात में ओस (Dew) का असर खेल बदल सकता है।

आज की संभावित Playing 11 (Predicted XIIs)

मुंबई इंडियंस (MI): रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पंड्या (कप्तान) / शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, शार्दुल ठाकुर।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): विराट कोहली, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिक सलाम डार।

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Published on:

10 May 2026 12:54 pm

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