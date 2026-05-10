CSK vs LSG Playing 11: क्या आज खेलेंगे एमएस धोनी? सैमसन का फिर चलेगा बल्ला, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

महेंद्र सिंह धोनी के टीम में वापसी का इंतजार अभी और लंबा खिंच गया है। पूर्व कप्तान ट्रेनिंग में नहीं दिखे, जिसके चलते उनका खेलना इस मैच में मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर इस सीजन तक काफी खराब रहा था, लेकिन आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को हराकर टीम को कुछ राहत मिली है। प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी संभावनाएं अब भी काफी कम हैं, लेकिन पिछली जीत का फायदा उठाते हुए वे लगातार जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेंगी। ऋषभ पंत की टीम उन कॉम्बिनेशन को बदलने के मूड में नहीं है जो पिछले मैच में कामयाब रहा।