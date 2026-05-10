Rajasthan Royals Playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, घर पर हारे लगातार तीन मैच, देखें किस टीम के क्वालीफाई करने के कितने % चांस

राजस्थान रॉयल्स को अगर यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो अगले तीन मुकाबलों में कम से कम दो जीतने होंगे। अगर वह ऐसा करती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। वहीं अगर उन्हें टॉप 2 में जगह बनानी है तो यहां से सभी मुक़ाबले जीतने पर फोकस करना होगा। राजस्थान अब दिल्ली कैपिटल्स (DC), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) से मैच बचे हुए हैं।