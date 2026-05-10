10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Rajasthan Royals Playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, घर पर हारे लगातार तीन मैच, देखें किस टीम के क्वालीफाई करने के कितने % चांस

राजस्थान रॉयल्स की यह इस सीजन अपने घर पर लगातार तीसरी हार है। इसी के साथ उनके प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। गुजरात टाइटंस से मिली हार के बाद राजस्थान को न सिर्फ दो अंकों का नुकसान हुआ है, बल्कि नेट रन रेट में भी जबरदस्त गिरावट आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 10, 2026

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स की यह इस सीजन अपने घर पर लगातार तीसरी हार है। (photo - IPL)

Rajasthan Royals Playoff Scenario qualification chances: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 52वां मुकाबला पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच खेला गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम (SMS) में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।

राजस्थान रॉयल्स घर पर लगातार तीसरी हार

राजस्थान रॉयल्स की यह इस सीजन में अपने घर पर लगातार तीसरी हार है। इसी के साथ उनके प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। गुजरात टाइटंस से मिली हार के बाद राजस्थान को न सिर्फ दो अंकों का नुकसान हुआ है, बल्कि नेट रन रेट में भी जबरदस्त गिरावट आई है।

गुजरात टाइटन्स ने रचा इतिहास

गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 84 रनों की शानदार पारी खेली, साई सुदर्शन ने 55 रन बनाए और राशिद खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। इन सबके दम पर गुजरात ने राजस्थान को बड़े अंतर से हराया। यह गुजरात टाइटंस की आईपीएल इतिहास की रनों के माध्यम से सबसे बड़ी जीत है।

IPL 2026 किस टीम की कितनी प्लेऑफ की संभावनाएं

टीमप्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाटॉप-2 में रहने की संभावनाऔसत फिनिश
पंजाब किंग्स84.81%53.25%2.65
सनराइजर्स हैदराबाद89.59%60.22%2.64
राजस्थान रॉयल्स80.31%44.07%3.54
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर77.55%41.98%3.08
गुजरात टाइटंस72.52%38.71%4.25
चेन्नई सुपर किंग्स38.81%12.62%5.45
कोलकाता नाइट राइडर्स5.23%0.06%7.11
मुंबई इंडियंस1.50%0.01%8.46
लखनऊ सुपर जायंट्स1.56%0.00%8.72
दिल्ली कैपिटल्स0.00%0.00%9.08

इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना अब 72.52 प्रतिशत हो गई है। टॉप-2 में जगह बनाने की संभावना भी 38.71 प्रतिशत पहुंच गई है। नेट रन रेट भी पहले -0.147 से सुधरकर +0.228 हो गया है। टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

हालांकि राजस्थान रॉयल्स अभी भी कुल मिलाकर गुजरात से थोड़ा बेहतर स्थिति में दिख रही है। हार के बावजूद उनकी प्लेऑफ में जाने की संभावना 80.31 प्रतिशत बनी हुई है और टॉप-2 में जगह बनाने की संभावना 44.07 प्रतिशत है। गुजरात की इस जीत ने प्लेऑफ की रेस को और रोचक बना दिया है। अब देखना होगा कि अगले मैचों में दोनों टीमें किस तरह अपनी पोजीशन मजबूत करती हैं।

राजस्थान रॉयल्स को जीतने होंगे इतने मैच

राजस्थान रॉयल्स को अगर यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो अगले तीन मुकाबलों में कम से कम दो जीतने होंगे। अगर वह ऐसा करती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। वहीं अगर उन्हें टॉप 2 में जगह बनानी है तो यहां से सभी मुक़ाबले जीतने पर फोकस करना होगा। राजस्थान अब दिल्ली कैपिटल्स (DC), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) से मैच बचे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

IPL के इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा, पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड
क्रिकेट
jofra archer in ipl 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

10 May 2026 07:56 am

Published on:

10 May 2026 07:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Rajasthan Royals Playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, घर पर हारे लगातार तीन मैच, देखें किस टीम के क्वालीफाई करने के कितने % चांस

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट में रच डाला इतिहास, दुनियाभर के दिग्गजों का पछाड़ते हुए बना डाला महारिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi T20 record
क्रिकेट

पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, टॉप-4 से बाहर हुई राजस्थान रॉयल्स, जानें सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update
क्रिकेट

राजस्‍थान रॉयल्‍स को हराकर गुजरात टाइटंस ने IPL में रचा इतिहास, हासिल की सबसे बड़ी जीत

Gujarat Titans biggest victory in IPL
क्रिकेट

RR vs GT: वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर को भी पछाड़ा

Vaibhav Suryavanshi in Orange Cap Race
क्रिकेट

जयपुर में RR के गेंदबाजों की हुई जमकर कुटाई, IPL के इतिहास में ऐसा करने वाली बन गई पहली टीम

rajasthan royals ipl 2026 unwanted record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.