IPL के इतिहास में आज तक नहीं हुआ ऐसा, पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

Longest over bowled in the IPL: आईपीएल 2026 का 52वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस सीजन पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी करने वाले जोफ्रा आर्चर ने इस मैच में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जोफ्रा आर्चर को अपना पहला ओवर पूरा करने के लिए 11 गेंदें डालनी पड़ीं। इससे पहले आईपीएल इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, जब मैच का पहले ओवर डालने के लिए गेंदबाज को 11 गेंद डालनी पड़े।