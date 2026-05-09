अगर वैभव सूर्यवंशी ने आज लगा दिए 4 छक्के, तो विराट कोहली-एबी डिविलियर्स जैसे 7 दिग्गजों को छोड़ देंगे पीछे

आपको बता दें कि आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 59 छक्के लगाए थे। इसके बाद आंद्रे रसेल 52 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जोस बटलर ने एक सीजन में 45 छक्के लगाए थे, जबकि निकोलस पूरन के नाम 44 छक्के दर्ज हैं। अभिषेक शर्मा 42 छक्के लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर ने 39, विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन ने 38-38 छक्के लगाए हैं। सूर्यवंशी इस सीजन अब तक 37 छक्के लगा चुके हैं। अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी जितने छक्के लगाएंगे, उससे ज्यादा खिलाड़ियों को वह पीछे छोड़ते जाएंगे।