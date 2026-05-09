IPL 2026: इस युवा ऑलराउंडर के सामने फीके पड़े हार्दिक, अक्षर और दुबे, 200 से ज्यादा रन बनाए और 7 विकेट भी झटके

नितीश के इस प्रदर्शन का ही नतीजा है कि सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 7 जीत के साथ वर्तमान में पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर है। दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या 8 मैचों में 146 रन बना सके हैं और 4 विकेट लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तानी कर रहे अक्षर पटेल 11 मैचों में सिर्फ 44 रन बना पाए हैं, हालांकि उनके नाम 10 विकेट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)के लिए खेल रहे शिवम दुबे 9 मैचों में 150 रन बना सके हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट और प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। गेंदबाजी में उन्हें सिर्फ 2 मैचों में मौका मिला, जिसमें 1 विकेट लिया।