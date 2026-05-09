IPL 2026: घटक गेंदबाजी से KKR ने सब को चौंकाया, पिछले चार मैचों में विरोधी टीम को 170 के अंदर रोका, जीते सभी मैच

टीम ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 155, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 155, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 165 और दिल्ली कैपिटल्स (DC) को मात्र 142 रनों पर समेटा। इन चारों मैचों में केकेआर को जीत हासिल हुई। 10 मैचों में चार जीत और छह हार के साथ केकेआर के सात अंक हैं और -0.169 के नेट रन रेट के साथ वह वर्तमान में सातवें स्थान पर है। अगर वो शेष बचे चारों मुकाबले जीत जाती है तो उसके खाते में कुल 17 अंक होंगे और वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।