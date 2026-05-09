IPL 2026: कुलदीप यादव की जमकर हो रही धुनाई, 10 की इकॉनमी से इस सीजना खाये 29 छक्के

2025 से लेकर अब तक दिल्ली ने घर में 11 आईपीएल मैच खेले हैं और सिर्फ 2 मुक़ाबले जीते हैं। इसमें से एक-एक सुपर ओवर में जीत हासिल की है। कुलदीप ने इन मैचों में 57 की औसत से 6 विकेट हासिल किए हैं और उनकी इकोनॉमी 9.5 की रही है। टी20 में स्पिनर्स आमतौर पर मैचअप देखकर गेंदबाजी करते हैं। कुलदीप की खासियत रही है कि वो दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ लगभग बराबर सफल रहते आए हैं। लेकिन इस सीजन उन्होंने लेंथ बार-बार मिस की है। ज्यादातर रिएक्टिव गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाज छोटी या ज्यादा लंबी गेंद पर जमकर मार रहे हैं।