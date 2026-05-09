क्या सच में 3.25 करोड़ की घड़ी के लिए रोहित शर्मा पर फैंस ने किया हमला? जानें वायरल VIDEO के पीछे का सच

Rohit Sharma 3.25 Crore Watch, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा चोट के कारण कुछ मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब उनकी जोरदार वापसी हो चुकी है। इसी बीच रोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ फैंस उनकी 3.25 करोड़ रुपये की लग्जरी घड़ी छीनने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस वायरल क्लिप में कितनी सच्चाई है? आइए विस्तार से जानते हैं।