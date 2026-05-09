‘मैं मैच जिताऊंगा, यह सोचने वाला कोई नहीं’ KKR से शर्मनाक हार के बाद दिल्ली के डायरेक्टर वेणुगोपाल राव का खिलाड़ियों पर फूटा गुस्सा

मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वेणुगोपाल राव काफी निराश दिखे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टीम के बल्लेबाजों को अब जिम्मेदारी लेनी होगी। राव ने कहा, 'शुरुआत अच्छी थी, 7-8 ओवर तक हम मजबूत थे। लेकिन उसके बाद अगले 6-7 ओवरों में हम एक बाउंड्री तक नहीं लगा पाए। इस बड़े टूर्नामेंट में आप ऐसे मौके नहीं गंवा सकते। हर खिलाड़ी को ये सोचना होगा कि 'मैं मैच जिताऊंगा', न कि कोई और आएगा। जिम्मेदारी का यही अहसास टीम में कम दिख रहा है।'