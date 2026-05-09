RR vs GT Pitch report: SMS स्टेडियम में हाई स्कोरिंग रहे हैं दोनों मुक़ाबले, राजस्थान रॉयल्स घर पर जीत को तरसा, पढ़ें जयपुर की पिच और मौसम का हाल

राजस्थान रॉयल्स ने अबतक अपने होम ग्राउंड जयपुर में दो मुक़ाबले खेले हैं और दोनों में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पिछले पांच मैचों में रॉयल्स ने तीन हारे हैं और दो में जीत हासिल की है। ऐसे में रॉयल्स इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटन्स ने अपने पिछले तीन मुकाबले जीते हैं। ऐसे में वे अपना विजयी रथ जारी रख प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत करना चाहेगी।