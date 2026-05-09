IPL 2026: लगातार ड्रॉप हो रहे आसान कैच, होटल रूम और डगआउट में देखे गए बाहरी लोग… BCCI को फिर सता रहा फिक्सिंग का भूत!

इस मैच फिक्सिंग कांड के बाद आज भी जब कोई प्रोफेशनल फील्डर आसान कैच छोड़ता है। खासकर ऐसा कैच जो आम आदमी भी आंख बंद करके पकड़ ले, तो मन में तुरंत शंका पैदा हो जाती है। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन में ठीक यही नजारा बार-बार देखने को मिल रहा है। कैच छूटना क्रिकेट में आम बात है, लेकिन जब बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया खुद कहते हैं कि टीम होटल, बस और डगआउट में अनधिकृत लोग घूम रहे हैं, तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।