‘तो अब मैं क्या करूं?’ जब महिला फैन की हरकत से चिढ़े रोहित शर्मा, वायरल हुआ वीडियो

Rohit Sharma gets irritated with fan: रोहित शर्मा दुनिया भर में सबसे ज्‍यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटरों में से एक हैं। भले ही हिटमैन टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। वह जहां भी जाते हैं तो फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मुंबई इंडियंस ने फैंस दिवानगी से जुड़ा एक वीडियो अपने ऑफिशियल एक्‍स अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक महिला फैन रोहित को देखते ही खुशी से झूम उठी और उनके साथ सेल्‍फी लेने की रिक्‍वेस्‍ट करने लगी, इस पर पूर्व कप्‍तान ने हां भी कहा, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि बातचीत थोड़ी अजीब हो गई।