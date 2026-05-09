शाहरुख खान KKR अब IPL 2026 के प्लेऑफ कैसे कर सकती है क्वालीफाई, यहां समझे पूरा गणित

KKR IPL 2026 playoff scenario: आईपीएल 2026 में शुरुआती पांच मुकाबले हारने और एक बारिश से धुलने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शाहरुख खान के मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्‍लेऑफ की रेस में शामिल हो पाएगी। इस टूर्नामेंट के 19वें सीजन में इस फ्रैंचाइजी का छह मैचों के बाद सिर्फ एक पॉइंट था। लेकिन, लगातार जीत से कितना फ़र्क पड़ सकता है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम लगातार चार मैच जीतने के बाद आखिरकार लय में आ गई है और उसके पास टॉप-4 में जगह बनाने का एक शानदार मौका है। अब यहां से केकेआर के प्‍लेऑफ में पहुंचने के क्‍या समीकरण हैं। आइये एक नजर इस पर डालते हैं।