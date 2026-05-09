DC vs KKR: ‘अगला साल भी आएगा’ केकेआर से करारी हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने डाले हथियार

अब आप बाकी बचे मैचों के लिए कैसे तैयारी करेंगे? इस पर निराशा भरे भाव से अक्षर ने कहा कि अभी के लिए हम वापस जाएंगे और उन गलतियों के बारे में सोचेंगे, जो हमने की हैं। उसके बाद आगे का सफर लंबा है और अगला साल भी आएगा। इसलिए हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं और हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसी के आधार पर हम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों पर भी नजर डाल सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे मौके दिए जा सकते हैं और हम क्या बदलाव कर सकते हैं।