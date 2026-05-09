9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

DC vs KKR: ‘अगला साल भी आएगा’ केकेआर से करारी हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने डाले हथियार

DC vs KKR Match Highlights: दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में शुक्रवार रात दिल्‍ली कैपिटल्‍स को केकेआर के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। ये डीसी की 7वीं हार है। इस हार के बाद कप्‍तान अक्षर पटेल ने प्‍लेऑफ में पहुंचने की उम्‍मीद भी छोड़ दीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 09, 2026

DC vs KKR Match Highlights

अक्षर पटेल (फोटो- IANS)

DC vs KKR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 51वें मुकाबले में शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंदा है। केकेआर ने यह लगातार चौथी जीत दर्ज की, जिससे टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी खुश नजर आए। वहीं, डीसी के कप्‍तान अक्षर पटेल काफी निराश दिखे। उन्‍होंने इस हार के साथ ही टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें छोड़ते हुए कहा कि अभी आगे का सफर लंबा है और अगला साल भी आएगा। इसलिए हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं।

'हमने दो-तीन ओवरों में ही पांच विकेट गंवा दिए'

मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि रन निश्चित रूप से उम्मीद से कम थे और साथ ही स्पिनरों ने भी काफी गलतियां कीं। जिस तरह से पिच का बर्ताव था, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि स्पिनरों ने गलतियां कीं। लेकिन, साथ ही अगर आप गौर करें, तो हमने दो-तीन ओवरों में ही पांच विकेट गंवा दिए। यहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया।

'सीएसके के खिलाफ भी यही हुआ था'

उन्‍होंने कहा कि शायद यही वह बात है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि सीएसके के खिलाफ भी यही हुआ था। हमने अच्छी शुरुआत की थी और फिर अचानक विकेट गिरने लगे। अब आप इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? इस पर उन्‍होंने कहा कि आप इसे किसी पेचीदा तरीके से नहीं सुलझा सकते। जब आशुतोष और मैं बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे कि अगर हमने वहां कोई गलती की, तो अगले आने वाले बल्लेबाज के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह सही मानसिकता अपनाने के बारे में ज्‍यादा है।

भले ही आपके एक या दो विकेट गिर जाएं। फिर भी आप क्रीज पर समय बिता सकते हैं और टिककर खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि यही चीज लागू करने की जरूरत है, जब विकेट एक साथ गिर रहे हों, तो आपको एक या दो ओवर तक दबाव झेलना होता है।

'हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं'

अब आप बाकी बचे मैचों के लिए कैसे तैयारी करेंगे? इस पर निराशा भरे भाव से अक्षर ने कहा कि अभी के लिए हम वापस जाएंगे और उन गलतियों के बारे में सोचेंगे, जो हमने की हैं। उसके बाद आगे का सफर लंबा है और अगला साल भी आएगा। इसलिए हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं और हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसी के आधार पर हम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों पर भी नजर डाल सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे मौके दिए जा सकते हैं और हम क्या बदलाव कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

09 May 2026 06:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DC vs KKR: ‘अगला साल भी आएगा’ केकेआर से करारी हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने डाले हथियार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

RR पर लगा नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप, वैभव सूर्यवंशी की वजह से बढ़ेगी फ्रेंचाइजी की मुश्किलें?

Rajasthan Royals
क्रिकेट

ओपनर्स के बाद फिर लड़खड़ाई दिल्ली की बल्लेबाजी, अपने ही घर में नहीं छू पाई 150 रन का भी आंकड़ा

IPL 2026 DC vs KKR Updates
क्रिकेट

अजिंक्य रहाणे ने जीता टॉस, DC की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, केकेआर के खिलाफ उतारे 3 स्पिनर्स

Axar Patel and Ajinkya Rahane
क्रिकेट

IPL में होगा बड़ा बदलाव, 2028 से 74 नहीं बल्कि 94 मैच खेले जाएंगे, BCCI चेयरमैन ने बताया क्या है मास्टरप्लान

IPL 2028 Expansion, Arun Dhumal,
क्रिकेट

LSG ने बनाए 209 रन, चेज करते हुए RCB ने बनाए 203, फिर 9 रन से कैसे जीत गई लखनऊ की टीम?

IPL 2026 RCB vs LSG Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.