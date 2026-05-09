DC vs KKR: ‘अगला साल भी आएगा’ केकेआर से करारी हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने डाले हथियार

अक्षर पटेल (फोटो- IANS)
DC vs KKR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 51वें मुकाबले में शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंदा है। केकेआर ने यह लगातार चौथी जीत दर्ज की, जिससे टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी खुश नजर आए। वहीं, डीसी के कप्तान अक्षर पटेल काफी निराश दिखे। उन्होंने इस हार के साथ ही टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें छोड़ते हुए कहा कि अभी आगे का सफर लंबा है और अगला साल भी आएगा। इसलिए हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं।
मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि रन निश्चित रूप से उम्मीद से कम थे और साथ ही स्पिनरों ने भी काफी गलतियां कीं। जिस तरह से पिच का बर्ताव था, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि स्पिनरों ने गलतियां कीं। लेकिन, साथ ही अगर आप गौर करें, तो हमने दो-तीन ओवरों में ही पांच विकेट गंवा दिए। यहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया।
उन्होंने कहा कि शायद यही वह बात है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि सीएसके के खिलाफ भी यही हुआ था। हमने अच्छी शुरुआत की थी और फिर अचानक विकेट गिरने लगे। अब आप इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? इस पर उन्होंने कहा कि आप इसे किसी पेचीदा तरीके से नहीं सुलझा सकते। जब आशुतोष और मैं बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे कि अगर हमने वहां कोई गलती की, तो अगले आने वाले बल्लेबाज के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह सही मानसिकता अपनाने के बारे में ज्यादा है।
भले ही आपके एक या दो विकेट गिर जाएं। फिर भी आप क्रीज पर समय बिता सकते हैं और टिककर खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि यही चीज लागू करने की जरूरत है, जब विकेट एक साथ गिर रहे हों, तो आपको एक या दो ओवर तक दबाव झेलना होता है।
अब आप बाकी बचे मैचों के लिए कैसे तैयारी करेंगे? इस पर निराशा भरे भाव से अक्षर ने कहा कि अभी के लिए हम वापस जाएंगे और उन गलतियों के बारे में सोचेंगे, जो हमने की हैं। उसके बाद आगे का सफर लंबा है और अगला साल भी आएगा। इसलिए हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं और हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसी के आधार पर हम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों पर भी नजर डाल सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे मौके दिए जा सकते हैं और हम क्या बदलाव कर सकते हैं।
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