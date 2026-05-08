RR पर लगा नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप, वैभव सूर्यवंशी की वजह से बढ़ेगी फ्रेंचाइजी की मुश्किलें?

नियम के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है। सूर्यवंशी 15 साल के हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है। इस सीजन आईपीएल में उतरने से पहले उन्होंने देश की अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व किया। अंडर19 वर्ल्डकप का खिताब भी जीता और अंडर 19 एशिया कप भी खेले। इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए वह अब तक 10 पारियों में 404 रन बना चुके हैं। इस सीजन वह ऑरेंज कैप की रेस में तो शामिल हैं ही, साथ ही वह अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगााकर गेंदबाजों के मन में खौफ बना रखा है। उनका स्ट्राइक रेट 237 से ज्यादा का रहा है। वह अब तक एक शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं।