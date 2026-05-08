अजिंक्य रहाणे ने जीता टॉस, DC की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, केकेआर के खिलाफ उतारे 3 स्पिनर्स

दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। विपराज निगम को करुण नायर की जगह मौका दिया गया है, तो नटराजन के स्थान पर मुकेश कुमार खेल रहे हैं। टॉस के दौरान अक्षर पटेल ने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी। बोर्ड पर रन बनाना हमेशा बेहतर होता है। इस मुकाबले में हमने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। दिल्ली के विकेट पर स्पिनरों को बहुत कम मदद मिलती है और अगर तेज गेंदबाज धीमी गेंदें फेंकते हैं तो उन्हें थोड़ी मदद मिलेगी। इसी वजह से हम 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं।"