मैच के बाद निकोलस पूरन ने क्रुणाल पंड्या की पकड़ी गरदन और दे दिया धक्का, तेजी से वायरल हो रहा Video

लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ ने 9 रन से मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए, जिसमें मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 111 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत ने 10 गेंदों में 32 रन बनाए। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम 203 रन ही बना सकी। रजत पाटीदार ने 61 रन की पारी खेली, जबकि टिम डेविड ने 17 गेंदों में 40 रन बनाए। क्रुणाल पांड्या ने 16 गेंदों में 28 रन और रोमारियो शेफर्ड ने 15 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन टीम 9 रन से पीछे रह गई।