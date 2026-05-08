राहुल द्रविड़ का साथी बनाने जा रहा टीम इंडिया का स्पिन कोच, IPL में इन फ्रेंचाइजियों के लिए कर चुका है काम

सूत्रों की मानें तो साईराज बहुतुले ने इस रोल के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई (BCCI) के सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा कर ली है। गंभीर को लगता है कि बहुतुले के पास स्पिन गेंदबाजी का जबरदस्त अनुभव है, जिसका फायदा टीम इंडिया के गेंदबाजों को मिलेगा। फिलहाल भारतीय कोचिंग स्टाफ में मोर्ने मोर्कल (फास्ट बॉलिंग कोच), सितांशु कोटक (बैटिंग कोच), टी दिलीप (फील्डिंग कोच) और रयान टेन डोशेट (असिस्टेंट कोच) मौजूद हैं, लेकिन स्पिन के लिए कोई खास कोच नहीं था।