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राहुल द्रविड़ का साथी बनाने जा रहा टीम इंडिया का स्पिन कोच, IPL में इन फ्रेंचाइजियों के लिए कर चुका है काम

Sairaj Bahutule Spin Bowling Coach of India: गौतम गंभीर की टीम इंडिया में होने वाली है एक और धाकड़ एंट्री। दिग्गज स्पिनर साईराज बहुतुले बन सकते हैं टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच। पंजाब किंग्स का साथ छोड़कर बीसीसीआई से मिला बड़ा ऑफर। जानिए पूरा अपडेट।

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भारत

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Anshika Verma

May 08, 2026

Asia Cup 2025 India Squad

शुभमन गिल से चर्चा करते चीफ सेलेक्‍टर अजित अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच सितांशु कोटक। (फोटो सोर्स: IANS)

Sairaj Bahutule Spin Bowling Coach of India: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी मनपसंद टीम तैयार करने में जुटे हैं। अब खबर आ रही है कि भारतीय टीम को जल्द ही एक नया स्पिन बॉलिंग कोच मिलने वाला है। पूर्व भारतीय स्पिनर साईराज बहुतुले का नाम इस रेस में सबसे आगे है। फिलहाल वह आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्द ही वह टीम इंडिया के साथ बड़ी जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं।

गंभीर की पसंद बने बहुतुले

सूत्रों की मानें तो साईराज बहुतुले ने इस रोल के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई (BCCI) के सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा कर ली है। गंभीर को लगता है कि बहुतुले के पास स्पिन गेंदबाजी का जबरदस्त अनुभव है, जिसका फायदा टीम इंडिया के गेंदबाजों को मिलेगा। फिलहाल भारतीय कोचिंग स्टाफ में मोर्ने मोर्कल (फास्ट बॉलिंग कोच), सितांशु कोटक (बैटिंग कोच), टी दिलीप (फील्डिंग कोच) और रयान टेन डोशेट (असिस्टेंट कोच) मौजूद हैं, लेकिन स्पिन के लिए कोई खास कोच नहीं था।

राहुल द्रविड़ के भी रहे हैं भरोसेमंद

साईराज बहुतुले पहली बार टीम इंडिया के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इससे पहले वह एनसीए (NCA) में वीवीएस लक्ष्मण के साथ काम कर चुके हैं। खास बात यह है कि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने भी 2023 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान बहुतुले को विशेष रूप से टीम के साथ जोड़ा था। वह श्रीलंका दौरे पर भी द्रविड़ के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं।

पंजाब किंग्स से तोड़ेंगे नाता?

बहुतुले इसी सीजन में रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम से जुड़े थे। इससे पहले वह राजस्थान रॉयल्स के साथ भी काम कर चुके हैं। अब चूंकि टीम इंडिया और बीसीसीआई का बुलावा आया है, तो उम्मीद है कि पंजाब किंग्स उनके रास्ते में नहीं आएगी और वह बीच में ही फ्रेंचाइजी का साथ छोड़कर नेशनल ड्यूटी पर लौट आएंगे।

ऐसा रहा है क्रिकेट करियर

53 साल के बहुतुले ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 8 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट और कोचिंग की दुनिया में उनका नाम बहुत बड़ा है। उन्हें स्पिन गेंदबाजी की बारीकियां समझाने में माहिर माना जाता है।

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Updated on:

08 May 2026 02:37 pm

Published on:

08 May 2026 02:36 pm

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