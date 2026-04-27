‘मैम, एक मैच में ओपनिंग मिल जाए तो…’, प्रीति जिंटा से चहल ने कर दी ऐसी डिमांड कि फैंस रह गए हैरान!

सोमवार, 27 अप्रैल को प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर फैंस के साथ बातचीत (Q&A session) शुरू की। इसी बीच टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने एंट्री मारी और एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसे पढ़कर सब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। चहल ने लिखा, 'मैम, एक मैच में ओपन बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो?' चहल की यह मस्ती भरी डिमांड सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई। फैंस भी मजे लेने लगे कि क्या अब चहल अपनी फिरकी के बाद बल्ले से भी कमाल दिखाएंगे?