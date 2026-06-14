Bangladesh Women vs Netherlands Women Highlights: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में रविवारी को डबल हेडर का पहला मुकाबला सुपर संडे में बर्मिंघम के एजबेस्‍ट में खेला गया। इस मुकाबले में टॉस जीतकर नीदरलैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। बांग्‍लादेश ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में पांच गेंद शेष रहते चार विकेट खोकर लक्ष्‍य को हासिल करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही बांग्‍लादेश ने एजबेस्‍टन में इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इसके साथ ही वह ग्रुप ए में दूसरे स्‍थान पर पहुंच गई है।