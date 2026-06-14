14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ban W vs Ned W: बांग्‍लादेश ने नीदरलैंड को 6 विकेट से रौंदकर एजबेस्‍टन में रचा इतिहास, पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंची

Ban W vs Ned W Highlights: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का 5वां मुकाबला रविवार को बर्मिंघम के एजबेस्‍ट में खेला गया, जिसमें बांग्‍लादेश ने नीदरलैंड के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। बांग्‍लादेश की ओर से जुआरिया फिरदौस ने मैच विनिंग अर्धशतक जड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 14, 2026

Ban W vs Ned W Highlights

नीदरलैंड के खिलाफ शॉट खेलतीं जुआरिया फिरदौस। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Bangladesh Women vs Netherlands Women Highlights: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में रविवारी को डबल हेडर का पहला मुकाबला सुपर संडे में बर्मिंघम के एजबेस्‍ट में खेला गया। इस मुकाबले में टॉस जीतकर नीदरलैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। बांग्‍लादेश ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में पांच गेंद शेष रहते चार विकेट खोकर लक्ष्‍य को हासिल करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही बांग्‍लादेश ने एजबेस्‍टन में इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इसके साथ ही वह ग्रुप ए में दूसरे स्‍थान पर पहुंच गई है।

एजबेस्‍टन में पहली बार महिला टी20 इंटरनेशनल में हुआ रन चेज

बर्मिंघम के एजबेस्‍टन में बांग्‍लादेश बनाम नीदरलैंड महिला टी20 विश्‍व कप 2026 के मुकाबले से पहले कोई टीम रन चेज करके नहीं जीती थी। इससे पहले इस मैदान पर 8 महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गई थे, जिनमें पहले बल्‍लेबाजी करने वाली टीमों ने ही जीत हासिल की थी। ये पहली बार है, जब बाद में बल्‍लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है।

कप्‍तान बैबेट का अर्धशतक गया बेकार

मैच की बात करें तो नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 139 रन बनाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा 50 रन कप्तान बैबेट डी लीडे ने बनाए। उन्‍होंने 45 गेंदों की पारी में 5 चौके लगाए। इसके अलावा, हीथर सीगर्स ने 16, रॉबिन रिज्के और आइरिस ज्विलिंग ने 13-13 रन बनाए। वहीं, बांग्लादेश की ओर से मारुफा अख्तर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2, फारिहा तृष्णा, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, और रितू मोनी ने 1-1 विकेट लिया।

फिरदौस और अख्तर ने दिलाई मजबूत शुरुआत

बांग्लादेश ने 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 141 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। बांग्लादेश के ओपनर जुआरिया फिरदौस और दिलारा अख्तर ने पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर मजबूत शुरुआत दिलाई। फिरदौस ने 33 गेंदों पर 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। दिलारा ने 26 रन बनाए। शर्मिन अख्तर 32 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 37 और शोर्ना अख्तर 17 गेंदों पर 18 रन की नाबाद पारी खेलते टीम की जीत सुनिश्चित की। नीदरलैंड के लिए कैरोलीन डी लांगे ने 2 विकेट लिए।

ग्रुप ए में दूसरे पायदान पर पहुंची बांग्‍लादेश

नीदरलैंड के खिलाफ जीत के साथ ही बांग्लादेश ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। बांग्लादेश का यह पहला मैच था और जीत के साथ उसके 2 अंक हो गए हैं। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर है। ऑस्ट्रेलिया के भी एक मैच से 2 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है। नीदरलैंड हार के साथ पांचवें स्थान पर है।

रोहित शर्मा इतिहास रचने के बेहद करीब, इकाना में 110 रन बनाते ही तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
Most runs as an opener in international cricket

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

14 Jun 2026 06:57 pm

Published on:

14 Jun 2026 06:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ban W vs Ned W: बांग्‍लादेश ने नीदरलैंड को 6 विकेट से रौंदकर एजबेस्‍टन में रचा इतिहास, पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंची

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs PAK: भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, भारती फुलमाली को मिला मौका, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

India vs Pakistan T20 World Cup 2026
क्रिकेट

पाकिस्‍तान की कप्तान फातिमा सना के आंकड़े हैं दमदार, लीडरशिप में हुईं ज्यादा खतरनाक

Fatima Sana T20I Records
क्रिकेट

रोहित शर्मा इतिहास रचने के बेहद करीब, इकाना में 110 रन बनाते ही तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड

Most runs as an opener in international cricket
क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया, कहा – बड़े अंतर से जीतने होंगे ग्रुप के सभी मैच, नेट रन रेट करेगा दिक्कत

Indian Women Cricket Team
क्रिकेट

Ban vs Aus 3rd ODI: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 275 रनों का लक्ष्‍य, क्‍या कंगारुओं का पहली बार कर पाएगी सूपड़ा साफ

Ban vs Aus 3rd ODI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.