रोहित शर्मा अपने शानदार करियर में सभी फॉर्मेट में 16,010 इंटरनेशनल रन बनाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस मामले में भारतीय में उनसे आगे बस वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्‍होंने बतौर ओपनर 16119 रन बनाए। इकाना में बुधवार को रोहित 110 रन की पारी खेलने में सफल हो जाते हैं तो वह सहवाग को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे सफल सलामी बल्‍लेबाज बन जाएंगे। बता दें कि धर्मशाला मैच से पहले रोहित के बतौर ओपनर 15,994 रन थे। उस मैच में वह चार रन बनाते ही 16 हजारी बने।