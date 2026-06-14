Vaibhav Sooryavanshi Latest News: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के बाद से सिक्‍सर किंग वैभव सूर्यवंशी छक्‍कों के लिए तरस गए हैं। मैच की पहली ही गेंद से छक्‍कों की बारिश करने वाला यह 15 वर्षीय युवा विस्‍फोटक बल्‍लेबाज श्रीलंका में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज में एक भी छक्‍का नहीं लगा सके हैं। अब सभी क्रिकेट फैंस की नजरें सोमवार 15 जून को खेले जाने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। जब वैभव भारत ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ दांबुला के रांगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरेंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 10 बजे से खेला जाएगा।