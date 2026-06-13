IND A vs SL A: अब वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका A के खिलाफ होगी अगली चुनौती, जानें कब और कहां होगा मुकाबला

आईपीएल में शानदार गेंदबाजी करने वाले अंशुल कंबोज (Anshul Kamboj) ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ चार ओवर में 29 रन दिए थे, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। श्रीलंका के खिलाफ भी वह महंगे साबित हुए थे। यश ठाकुर को अब तक मौका नहीं मिला है। यह मुकाबला डंबुला के रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा, जिसे Sony Sports Network और SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है।