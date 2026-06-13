Rohit Sharma Replacement: रोहित शर्मा के बाद ओपनर्स की रेस में वैभव सूर्यवंशी या ऋतुराज गायकवाड़ नहीं! वीरेंद्र सहवाग ने यशस्वी जायसवाल का लिया नाम

Rohit Sharma Replacement In All Format: वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के बाद रोहित शर्मा संन्यास ले सकते हैं। उनके रिप्लेसमेंट को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल वनडे में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, और अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिलता है। हालांकि ईशान किशन भी ओपनिंग कर चुके हैं और उन्होंने वनडे फॉर्मेट का सबसे तेज दोहरा शतक भी जड़ा है।