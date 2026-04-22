क्रिकेटर हरलीन देओल के साथ फोटो डालकर फंसे युजवेंद्र चहल! ‘Cute DM’ विवाद के बीच फैंस बोले- ‘भाई उससे दूर रहो’

तानिया वाले विवाद को जोड़ते हुए फैंस ने हरलीन के साथ वाली फोटो पर ऐसे कमेंट्स किए कि पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। किसी ने कमेंट किया, 'Yuzi is ready to date Harleen!' (युजी अब हरलीन को डेट करने के लिए तैयार हैं!) तो किसी ने 'एक और क्यूट मैसेज?' और 'यह बंदा अपना करियर खुद ही खत्म कर रहा है।' एक ने तो साफ़ लिख दिया, 'Hope she is safe!' (उम्मीद है वो सुरक्षित है!) और 'चलो कोई तो अपने से छोटी मिली।' एक ने तो हद कर दी और लिखा 'प्लीज चहल, उसे छोड़ दो (Stay away from her)!'

फिलहाल चहल अपनी बॉलिंग से तो जादू बिखेर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर 'क्यूट डीएम' वाले विवाद ने उनकी स्पिन को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है।