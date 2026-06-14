पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया, कहा – बड़े अंतर से जीतने होंगे ग्रुप के सभी मैच, नेट रन रेट करेगा दिक्कत

Abhishek Nayar, India vs Pakistan, Women's T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 'हाई-वोल्टेज मैच' के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर का कहना है कि टीम को सिर्फ मैच जीतने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। इंग्लैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और यह कभी भी टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है, इसलिए नायर ने सुझाव दिया कि भारत को ग्रुप स्टेज में बाद में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए शुरुआत में ही बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।